Пассажиры маршрутки в Магадане отравились угарным газом

Проверку по факту отравления пассажиров маршрутного такси угарным газом проводит прокуратура Магаданской области. Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

По данным следствия, 2 января текущего года микроавтобус, в котором находились 10 человек, двигался из поселка Усть-Омчуг в город Магадан.

«По пути следования в салоне транспортного средства скопился угарный газ, что привело к ухудшению самочувствия находящихся в нем людей», — сказано в сообщении.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Прокуратура Магадана начала проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что три человека умерли в результате отравления, предположительно, алкоголем в подмосковной Балашихе. По факту смерти заведено уголовное дело. У погибших из квартир были изъяты канистры с алкоголем. В ходе проведения первоначальных следственных действий предварительно установлено, что все емкости со спиртосодержащей продукцией приобретены погибшими в одном месте.