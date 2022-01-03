Пассажиры маршрутки в Магадане отравились угарным газом
Прокуратура Магадана начала проверку по факту отравления людей газом в маршрутном такси
Проверку по факту отравления пассажиров маршрутного такси угарным газом проводит прокуратура Магаданской области. Об этом говорится на сайте регионального ведомства.
По данным следствия, 2 января текущего года микроавтобус, в котором находились 10 человек, двигался из поселка Усть-Омчуг в город Магадан.
«По пути следования в салоне транспортного средства скопился угарный газ, что привело к ухудшению самочувствия находящихся в нем людей», — сказано в сообщении.
Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Прокуратура Магадана начала проверку обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что три человека умерли в результате отравления, предположительно, алкоголем в подмосковной Балашихе. По факту смерти заведено уголовное дело. У погибших из квартир были изъяты канистры с алкоголем. В ходе проведения первоначальных следственных действий предварительно установлено, что все емкости со спиртосодержащей продукцией приобретены погибшими в одном месте.