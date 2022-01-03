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    03 января 2022, 02:57

    Пассажиры маршрутки в Магадане отравились угарным газом

    Прокуратура Магадана начала проверку по факту отравления людей газом в маршрутном такси

    Алексей Иванчин

    Проверку по факту отравления пассажиров маршрутного такси угарным газом проводит прокуратура Магаданской области. Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

    По данным следствия, 2 января текущего года микроавтобус, в котором находились 10 человек, двигался из поселка Усть-Омчуг в город Магадан.

    «По пути следования в салоне транспортного средства скопился угарный газ, что привело к ухудшению самочувствия находящихся в нем людей», — сказано в сообщении.

    Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

    Прокуратура Магадана начала проверку обстоятельств произошедшего.

    Ранее сообщалось, что три человека умерли в результате отравления, предположительно, алкоголем в подмосковной Балашихе. По факту смерти заведено уголовное дело. У погибших из квартир были изъяты канистры с алкоголем. В ходе проведения первоначальных следственных действий предварительно установлено, что все емкости со спиртосодержащей продукцией приобретены погибшими в одном месте.