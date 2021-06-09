Машина влетела в остановку на северо-западе Москвы

Машина врезалась в остановку на улице Живописной в Москве. За рулем была женщина. Кроме нее в аварии никто не пострадал. Об этом «360» рассказали в столичном МВД.

«Женщина не справилась с управлением и врезалась в остановку общественного транспорта. Никто не пострадал, кроме нее. Она с травмой головы обращалась в медучреждение, после оказания помощи отпущена», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что авария произошла на улице Маршала Тухачевского, а водитель мог быть пьяным. В полиции уточнили адрес и добавили, что информации о том, что женщина села за руль после спиртного, у них нет.

В марте на улице Стромынка Mini Cooper врезался в автобус и вылетел на остановку, где находились люди. Тогда травмы получили три человека.