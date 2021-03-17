Автомобиль врезался в автобус и сбил людей на остановке на востоке Москвы. Главное

На востоке Москвы машина врезалась в автобус, который высаживал людей на остановке. От удара автомобиль отбросило на тротуар, где стояли люди. Пострадали три человека.

Авария

ДТП произошло 17 марта в 07:20 в районе дома 11 по улице Стромынка. За рулем Mini Cooper находилась девушка.

На видео, которые попали в распоряжение «360», видно, что водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в стоявший на остановке автобус, следовавший маршрутом 265. В этот момент из общественного транспорта выходили люди. По предварительным данным, травмы получили два пассажира и водитель Mini Cooper, всех госпитализировали.

Как сообщил «Московский комсомолец», пострадавшими оказались 28-летняя Александра Чередниченко. Ее доставили в 36-ю городскую больницу, 68-летняя Валентина Уварова, которая доставлена в НИИ им. Склифосовского, 46-летняя Елена Конобеева — она будет проходить лечение в 29-й больнице. По данным РЕН ТВ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причины ДТП

Как стало известно «Интерфаксу», виновница аварии была трезвой в момент столкновения. Одной из причин ДТП могла стать погода. Накануне сотрудники МЧС предупреждали водителей о гололедице на дорогах Москвы. В пресс-службе ведомства отметили, что 17 марта из-за непогоды возросла вероятность дорожно-транспортных происшествий, в том числе на аварийно-опасных участках.

Источник фото: vk.com/mskdtp

Транспортные средства в результате аварии пострадали не сильно, сообщил Life. У легковой машины помят перед и разбито лобовой стекло, у автобуса отлетел бампер. Также в результате ДТП была повреждена остановка общественного транспорта. Одна из ее составных частей разбилась вдребезги.