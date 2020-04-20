Машина «отдела по борьбе с COVID-19» рассекала по Алуште. Шутник нарвался на несколько штрафов

Некоторые люди в России пытаются хайповать на ситуации с коронавирусом. Так, в Алуште владелец Lada ездил с надписью «Отдел по борьбе с COVID-19». Его задержали сотрудники ГИБДД.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, шутником оказался 23-летний молодой человек. Полицейские поймали его на множестве нарушений. Во-первых, машина была полностью тонирована. Это противоречит техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Кроме того, у парня не оказалось полиса обязательного страхования ОСАГО.

В присутствии сотрудников местной Госавтоинспекции водитель удалил тонировку и наклейки с надписью «Отдел по борьбе с COVID-19» с машины. На лжеборца с коронавирусом составили три протокола об административных правонарушениях.

Это уже не первый случай, когда люди провозглашают себя «борцами» с пандемией и прикрепляют соответствующую надпись на автомобили. Хулиганов уже задерживали в Санкт-Петербурге и Москве. В российской столице шутником оказался владелец Lada Priora. В итоге водителю выписали семь штрафов.