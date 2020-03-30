Водитель Priora из «отдела по борьбе с коронавирусом» нарвался на кучу штрафов. А он лишь хотел «поддержать народ»

Сотрудники столичной ГИБДД не оценили креатив двух парней, которые превратили автомобиль Lada Priora в транспорт из «Отдела по борьбе с коронавирусом». Машина с необычной наклейкой на борту каталась по столичным улицам несколько дней, пока водителю не выписали сразу семь штрафов.

Как объяснил «360» автор необычного оформления машины Александр, ничего плохого в этой идее не было.

«Ситуация в стране страшная, все запуганы. Решили так сделать, чтобы поддержать народ», — заявил он.

По его словам, сама машина принадлежит его другу Магомеду. Наклейку повесили еще 19 марта, и до 24 числа молодые люди спокойно ездили по Москве.

«Нас даже сотрудники останавливали. Никакого наказания не делали. Кто-то смеялся, кто-то фотографировал и так далее», — рассказал Александр. Он пояснил, что все это происходило еще до критической ситуации с коронавирусом.

Однако в одну из поездок молодые люди попали на принципиальных дорожных инспекторов. Сама наклейка у них вопросов не вызвала. Но за тюнинг владельцу машины выписали сразу семь штрафов.

«Там выписали штрафы за все подряд: тонировка, установка дополнительного оборудования. За эти полосы ничего не выписали», — пояснил Александр, но отметил, что в итоге наклейку пришлось сдирать прямо на месте.

Видео с покатушек оказалось в распоряжении «360». На кадрах видно, как автомобиль выезжает на улицы Москвы в сопровождении внедорожника.

По его словам, сами штрафы достаточно небольшие, максимальный составил всего 1000 рублей, но итоговая сумма получилась приличной.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что тюнингованную Lada Priora с наклейками COVID-19 и «Отдел по борьбе с коронавирусом» остановили на Есенинском бульваре.

Кроме нарушений в переделке автомобиля, водитель отказался остановиться по требованию полицейских, ездил не пристегнутым и не имел страхового полиса. Также права водителя, которые он предъявил, в базе были записаны как утраченные. В итоге документы изъяли.

Между тем ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. За минувшие сутки количество зараженных выросло до 1836 человек. Умерли девять пациентов, выздоровели 66.