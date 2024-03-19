Общество 19 марта 2024, 14:53 Маркиза Чамли ответила на слухи о романе с принцем Уильямом Маркиза Чамли опровергла слухи о романе с принцем Уильямом Фото: Pool/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Маркиза Чамли (настоящее имя — Сара Роуз Хэнбери) опровергла слухи о связи с принцем Уильямом. Об этом сообщило издание Business Insider.

По слухам, именно из-за романа маркизы Чамли с принцем Уильямом Кейт Миддлтон перестала появляться на публике. Разговоры об этом романе пошли еще в 2019 году, но так и не получили подтверждения.

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В ответ на шутки американского комика Стивена Кольберта маркиза назвала эту информацию «абсолютной ложью». Дело в том, что тот предложил новую теорию об исчезновении Кейт Миддлтон после операции. По его мнению, именно из-за любовной истории Уильяма с Сарой Роуз Хэнбери Кейт перестала выходить в свет.

Недавно принц Уильям неудачно пошутил над Кейт Миддлтон после скандала с отредактированными фото. Он публично высмеял способности жены.