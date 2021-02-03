Назван возможный срок начала маркировки воды в России

Документ был разработан национальным оператором маркировки ЦРПТ при участии бизнеса и направлен в Минпромторг.

Введение идентификации, как заявили изданию в министерстве, будет постепенным. Она продлится до 2024 года. Это позволит сделать переход к новым правилам работы максимально комфортным.

В ЦРПТ отметили успешность эксперимента по маркировке воды, в ходе которого уже выдано свыше 492 тысяч кодов. Представители бизнеса оценивают эксперимент по-разному, а вот эксперты и специалисты Минфина считают, что идентификация поможет избавиться от контрафактной продукции.

Роскачество нашло множество нарушений в питьевой воде для кулеров. Организация провела исследования 20 торговых марок. На этикетках 16 торговых марок указана информация, которая может ввести потребителя в заблуждение. В Роскачестве это называют «легальной фальсификацией». У половины исследуемых образцов были найдены признаки фальсифицированной продукции — превышены или недостаточны те или иные химические элементы, заявленные в маркировке.