Общество 29 мая 2023, 22:06 Маркировка детской воды начнется в России с 1 сентября Unsplash

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Внедрение обязательной маркировки детской воды начнется с 1 сентября 2023 года. Документ об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Текст опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Данное решение является частью процесса внедрения маркировки всей упакованной воды, начавшегося с 1 декабря 2021 года с минеральной воды и охватившего сегмент остальной упакованной питьевой воды с 1 марта 2022 года», — привел ТАСС заявление пресс-службы Минпромторга.

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Отмечается, что вышеуказанное нововведение в отношении воды для детского питания будет действовать на весь сегмент оборота упакованных товаров.

Ранее президент России Владимир Путин предложил странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличить количество общего производства, где будут выпускаться товары под единым знаком качества «Сделано в ЕАЭС». По его мнению, такой бренд станет узнаваемым среди покупателей, и его особенная маркировка будет свидетельствовать о высоком качестве.