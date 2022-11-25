Общество 25 ноября 2022, 15:56 Маркетплейсы призвали не связывать маркировку книг об ЛГБТ с новым законом Ozon: книги об ЛГБТ внесли в категории товаров для взрослых несколько лет назад РИА «Новости»

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Литературу со сценами нетрадиционных сексуальных отношений внесли в категорию товаров для взрослых после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ для несовершеннолетних в 2013 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Ozon.

В компании опровергли сообщения СМИ и Telegram-каналов, что изображения с обложками книг, где есть ЛГБТ-герои, начали размывать после принятия нового закона.

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«Размытое отображение товаров применялось и раньше во исполнение уже действующего законодательства, по которому товары, содержащие информацию, направленную на пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей, должны относиться к категории 18+», — заявили в пресс-службе.

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В минувший четверг, 24 ноября, депутаты Госдумы в третьем чтении утвердили законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ, смену пола и педофилии среди взрослых. Размер штрафа составляет от 400 тысяч до 10 миллионов рублей. Документ еще не получил одобрение Совета Федерации и не подписан президентом России.