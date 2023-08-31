Общество 31 августа 2023, 14:18 Маркет «Ярмарка мастеров» пройдет на фестивале «Сделано в Москве» в «Лужниках» «Ярмарка мастеров» пройдет с 1 по 3 сентября на фестивале «Сделано в Москве» Пресс-служба проекта «Сделано в Москве»

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В рамках недели креатива в Москве с 1 по 3 сентября пройдет коллективный маркет «Ярмарка мастеров» на фестивале «Сделано в Москве». Мероприятие состоится на Фестивальной площади в «Лужниках», сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Ярмарку поддержит крупнейший онлайн-маркет товаров ручной работы, винтажа, дизайнерских вещей и материалов для творчества. Свои работы, включая уникальные украшения, декор для дома, модную одежду и изделия из дерева, представят 20 мастерских. Производители будут встречать посетителей, рассказывать о своем творчестве и помогать им выбрать подходящие вещи.

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«„Ярмарка мастеров“ — это маркетплейс с классическим онлайн-шопингом, на котором размещено более трех миллионов дизайнерских изделий 200 тысяч продавцов. Одна из наших целей — создание сильного комьюнити производителей товаров ручной работы», — рассказала представитель «Ярмарки мастеров» Анна Анисимова.

Все бренды — участники фестиваля созданы в Москве. На ярмарке будет около 400 столичных производителей.

Также в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет 36-я Московская международная книжная выставка. Ее откроет поэтическая дуэль Сергея Есенина и Владимира Маяковского.