Культура 29 августа 2023, 09:54 Международная книжная ярмарка пройдет в Москве в «Экспоцентре» Московская международная книжная ярмарка пройдет с 30 августа по 3 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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С 30 августа по 3 сентября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет 36-я московская международная книжная выставка. Мероприятие состоится в павильоне № 5, на втором этаже, зале 5.1. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

В рамках мероприятия городской департамент культуры представит площадку «Библиотеки Москвы». На ней организуют интерактив, проведут лекции, а также поставят стенд столичного дома книги. Также посетители смогут оформить единый читательский билет.

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Кроме этого, горожане получат наклейки с литературными цитатами и чек-листы с книжными подборками. Программа мероприятий стартует 30 августа. Начало в 14:15.

Ярмарку откроет поэтическая дуэль Сергея Есенина и Владимира Маяковского. В четверг, 31 августа, мероприятия начнутся с виртуальной экскурсии «Прогулка по Москве с профессором Гоголем». В пятницу и субботу пройдут лекции. Завершит программу предпоказ нового издания книги стихов Алексея Мышкина «Музыка в словах».

Ранее анонсировали, что акция «Первоклассный читатель» пройдет в библиотеках Москвы с 1 по 30 сентября.