Подмосковье 14 февраля 2024, 00:14 Переживший бомбежки пенсионер из Мариуполя подключился к работе волонтеров из Подмосковья Пенсионер из Мариуполя стал участником акции подмосковных волонтеров Гуманитарная помощь из Подмосковья / Хавива Фонина

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Подмосковные волонтеры, доставляющие гуманитарную помощь жителям Мариуполя и грузы для бойцов на передовой, нашли среди горожан неожиданного помощника в лице 72-летнего Александра. Пенсионер пережил бомбежки города украинскими боевиками в подвале своего дома вместе с соседями. По его словам, когда у людей закончились продукты и вода, то только гуманитарная помощь помогла им выжить. Поэтому сейчас он помогает волонтерам, приезжающим в город по мере своих возможностей.

Участники подмосковной волонтерской группы «Zа нами Победа» привезли в Мариуполь маскировочные сети, которые передали местным общественникам для дальнейшей доставки находящимся на передовой участникам специальной военной операции. Среди тех, кто встречал груз оказался и Александр.

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Рассказывая свою историю, пенсионер подчеркнул, что ушел в подвал только после того, когда запущенный украинскими боевиками снаряд пробил стену дома и чудом не задел его жилплощадь.

Первое время прятавшиеся в подвалах от бомбежек люди питались тем, что успели взять с собой. Но продукты быстро закончились.

«Люди сидели без еды. В городе пострадали коммуникации, и приходилось добывать воду — ее катастрофически не хватало», — рассказал пенсионер.

Он добавил, что только благодаря гуманитарным доставкам волонтеров, которые не смотря на всю опасность привозили жителям продукты, воду и теплые вещи, чтобы тысячи людей смогли выжить.

После событий, которые произошли на его глазах Александр принял для себя решение не оставаться в стороне и помогать общественникам в их добром деле.

Пенсионер подчеркнул, что Мариуполь постепенно восстанавливается: заработали коммунальные сети, идет восстановление разрушенных домов. Собеседник подчеркнул, что даже его небольшой вклад в общее дело приближает город к возвращению к нормальной жизни.