Манул умер в Московском зоопарке. Он год боролся с опухолью

В Московском зоопарке умер манул. Ветеринары на протяжении года пытались вылечить хищника от злокачественной опухоли, но спасти животное не удалось.

Как рассказали в пресс-службе столичного зоопарка, последний год манула лечили от заболевания, которое поразило многие органы хищника. Болезнь привела к развитию злокачественной опухоли слизистой оболочки носа.

«Наши специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние кота. Тем не менее терапия давала лишь временный эффект, и 3 января манул умер. Все это время он находился на ветеринарном пункте под круглосуточным наблюдением врачей», — сообщили в зоосаде.

По словам пресс-службы, манул прожил 10 лет, что довольно долго для представителей данного вида животных. В дикой природе манулы живут не более пяти лет, так как у этих хишников весьма слабый иммунитет.

«Надеемся, что наши посетители отнесутся с пониманием к новости о мануле и запомнят его здоровым, неизменно таинственным и прекрасно пушистым», — заключили в Московском зоопарке.

Манул является официальным символом Московского зоопарка с 1987 года.