Символ Московского зоопарка заболел раком

Ветеринары нашли у манула, который является символом Московского зоопарка, злокачественную опухоль слизистой носа. Его перевели в ветпункт.

«У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа. Лечение давало лишь временный результат и помогало поддерживать животное в тонусе. Однако в конце сентября самочувствие кота начало ухудшаться», — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

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Сейчас кот находится под круглосуточным наблюдением ветеринаров. Его состояние стабильное, но делать какие-либо прогнозы в зоопарке посчитали бессмысленным.

В пресс-службе напомнили, что манулу сейчас 10 лет, а в среднем продолжительность жизни этих котов составляет 6-7 лет в дикой природе. Под присмотром специалистов они живут дольше, но все равно не относятся к числу долгожителей. Генетически, отметили в зоопарке, представители этого вида обладают крайне слабой иммунной системой, что делает их восприимчивыми ко всем инфекциям и вирусам.

Манул является официальным символом Московского зоопарка с 1987 года.