Символ Московского зоопарка заболел раком
«У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа. Лечение давало лишь временный результат и помогало поддерживать животное в тонусе. Однако в конце сентября самочувствие кота начало ухудшаться», — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.
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Сейчас кот находится под круглосуточным наблюдением ветеринаров. Его состояние стабильное, но делать какие-либо прогнозы в зоопарке посчитали бессмысленным.
В пресс-службе напомнили, что манулу сейчас 10 лет, а в среднем продолжительность жизни этих котов составляет 6-7 лет в дикой природе. Под присмотром специалистов они живут дольше, но все равно не относятся к числу долгожителей. Генетически, отметили в зоопарке, представители этого вида обладают крайне слабой иммунной системой, что делает их восприимчивыми ко всем инфекциям и вирусам.
Манул является официальным символом Московского зоопарка с 1987 года.