Мантуров рассказал о планах российского экспорта

В России не планируют отменять нацпроект по экспорту. Российским экспортерам указали на необходимость осваивать рынки Азии, Африки и Латинской Америки.

Промышленность России производит конкурентоспособную продукцию, заявил в интервью газете «Коммерсант» глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Национальный проект по экспорту никто не отменял. Да, рынки развитых стран для нас закрылись. Это значительная часть мирового рынка, но весьма умеренная площадь на глобусе», — подчеркнул он.

Министр обратил внимание, что множество азиатских, африканских и латиноамериканских стран российские экспортеры пока освоили недостаточно.

За границей большим спросом пользуется продукция российской металлургической промышленности, химической, а также машины, оборудование и транспортные средства.

В России появится программа промышленной ипотеки, бизнесу будут выдавать льготные кредиты на недвижимость под 5%. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.