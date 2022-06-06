Мишустин поручил запустить в России промышленную ипотеку

В России появится программа промышленной ипотеки. Бизнесу будут выдавать льготные кредиты на недвижимость под 5%, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Несколько поручений по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства дал премьер-министр Михаил Мишустин. Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и главам некоторых регионов предстоит проработать запуск промышленной ипотеки.

Кредиты будут выдавать по ставке до 5% годовых. При этом недвижимость должна закупаться напрямую у девелопера. Ранее о необходимости рассмотреть запуск промышленной ипотеки заявлял президент России Владимир Путин, сообщила «Газета.ru».

Кроме того, решено было продлить до конца года компенсацию затрат по использованию системы быстрых платежей, проработать механизм проектного финансирования для малых и средних предпринимателей при участии «ВЭБ.РФ» и корпорации МСП, продлить срок выплаты страховых взносов за второй и третий кварталы для предприятий химической промышленности, а также принять другие меры поддержки предпринимательства.