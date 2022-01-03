Мантуров объяснил, когда РФ начнет штамповать западные вакцины для себя

В России могут наладить производство иностранных вакцин против коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, такой вариант возможен, если в этом будет социальная и экономическая целесообразность.

Мантуров обратил внимание, что принятие решения на этот счет является прерогативой Минздрава, сообщил RT.

«Однако если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — сказал он.

В России уже производится одна иностранная вакцина против коронавируса, но она предназначена только для экспортных целей. Ее выпуском занимается фармацевтическая компания «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca.

В конце прошлого года Мантуров сообщал — потребности населения в отечественных вакцинах закрываются с запасом.