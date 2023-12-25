Общество 25 декабря 2023, 14:36 Мантуров назвал сроки выпуска первой «Волги» нового поколения Мантуров: первую «Волгу» нового поколения планируют выпустить в середине 2024-го РИА «Новости»

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Первый экземпляр модели «Волга» нового поколения должен выйти в Нижнем Новгороде в середине 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью РИА «Новости».

Министру задали вопрос о поиске технического партнера для реализации планов по возрождению отечественного автомобильного бренда «Волга».

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«В ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем», — ответил Мантуров.

Вице-премьер добавил, что поиски техпартнера идут на начальном этапе проекта. Затем последует постепенная локализация, сказал глава Минпромторга.

Мантуров не сообщил, кто именно будет выпускать автомобили «Волга» нового поколения. Однако еще в июле 2023 года министр говорил, что производить машины под возрожденной маркой будет Горьковский автомобильный завод.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал бессмысленной идею перезапустить производство автомобилей под брендом «Волга». Он привел в пример возобновление производства «Москвича», отметив, что эти машины не стали пользоваться повышенным спросом у покупателей.