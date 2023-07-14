Транспорт 14 июля 2023, 15:52 Перезапуск брендов «Волга» и «Ока» назвали бессмысленной идеей в Национальном автомобильном союзе

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с изданием «Ридус» назвал бессмысленной идею снова наладить выпуск советских брендов «Волга» и «Ока».

Эксперт привел в пример перезапуск «Москвича», отметив, что люди не отреагировали на производство машин бурным покупательским спросом.

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Хайцеэр добавил, что для молодежи, которая составляет основу будущих покупателей автомобиля, эти названия всего лишь пустые звуки.