Манипуляцию с данными по коронавирусу в Москве назвали невозможной

Картину, которая складывается в Москве в ситуации с коронавирусом, перестроить нельзя. Манипулировать данными просто невозможно, потому что с ними работает вся медицинская сеть столицы.

«Снижается показатель тяжелых, средней тяжести, очень тяжелых больных. Снижается количество ковидных пневмоний, все эти показатели дают объемную картину, которой невозможно манипулировать, невозможно подстраивать. С этим работает вся медицинская сеть», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

С начала пандемии коронавируса Москва стала эпицентром распространения инфекции в России. Каждые сутки в столице выявляли наибольшее число случаев COVID-19. Городские власти в конце марта ввели жесткие ограничения, чтобы не допустить взрывного роста числа выявленных случаев заражения.

К началу лета ситуация с 2019-nCoV стабилизировалась. Меры по борьбе с пандемией начали постепенно отменять. Московские медики всего выявили 217 791 случай COVID-19 (+885 за минувшие сутки). От последствий заражения новым вирусом в столице умерли 3669 пациентов.

23 июня в Москве начался очередной этап снятия ограничений, которые ввели из-за пандемии. В мегаполисе открылись кафе и рестораны, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные центры, библиотеки и детские сады. По Москве-реке стали ходить суда.