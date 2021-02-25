Манипулирование акциями «Газпрома» и Сбербанка вывил Банк России

Банк России установил факты манипулирования физлицами акциями «Газпрома», Сбербанка, Московской биржи и «Башнефти». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Кроме того, сделки были совершены с бумагами «Башнефти», ГМК «Норильский никель», «Лукойла», банка ВТБ, «Магнита», «Роснефти», «Мосэнерго» и ТГК-14.

«Установлено, что рядом физлиц совершались операции с акциями из числа вышеперечисленных по предварительному соглашению с компанией Maraion Investments Limited, относящиеся к манипулированию рынком», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что операции позволили физическим лицам получить доход, также они привели к существенным отклонениям объема торгов вышеперечисленных акций. К тому же операции не имели очевидной экономической целесообразности для компании Maraion Investments Limited, зарегистрированной в соответствии с законами Кипра.

В результате Банк России направил физическим лицам и Maraion Investments Limited предписания о «недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем». Материалы проверки также направлены в правоохранительные органы.