Россиянам рассказали, когда в стране откажутся от монет

В Росси все реже стали пользоваться наличными деньгами, особенно монетами. Но их уход из оборота зависит от решения регулирующих органов. Об этом в интервью радиостанции Sputnik рассказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«Это не от наших граждан зависит, это зависит от решения регулирующих органов. Они делают сейчас все, чтобы сократить объем. Фактически происходит некое вымывание из оборота металлических денег», — сказал Тосунян.

Монеты с копеечным номиналом уже практически вышли из оборота. Эксперт считает, что монеты с номиналом в рублях будут еще долго использоваться. По его словам, диапазон «значительного вымывания из оборота» будет не меньше чем 5-10 лет.

Многие россияне складывают мелочь в банку или копилку, чтобы не носить ее в кошелке. Тосунян предположил, что накопленную сумму можно обменять на купюры в банке или перечислить их на свой счет.

Также аппараты для приема мелочи для зачисления денег на карту или пополнения телефонного счета стоят в некоторых торговых центрах.