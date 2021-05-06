«Малышковый парад» отменили в Тверской области из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал не проводить «малышковый парад» в Тверской области. Его хотели устроить 9 мая с участием более 100 воспитанников детских садов, но из-за коронавируса мероприятие перенесут на более поздний срок.

Об этом «Подъему» сообщили в пресс-службе районной администрации.

«9 мая мы это мероприятие проводить не будем. Поступили рекомендации Роспотребнадзора дождаться улучшения эпидемической обстановки. Мы просто его передвинем, может, на День района. Нас можно критиковать, но мы преследуем те цели, которые нам нужны: патриотизм и воспитание детей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе правительства Тверской области отметили, что не заметили критики в адрес «малышкового парада». Планировалось, что участие в праздничном мероприятии примут более 100 воспитанников детских садов. Дети должны были представлять разные роды войск Вооруженных сил России. Вместе с ними в параде должна была участвовать боевая техника, сделанная руками воспитателей и родителей.

Воспитанники детских садов должны были представлять пограничников, танкистов, пехотинцев, моряков, десантников, а также флотских поваров и военных врачей. Кроме того, ребята сформировали бы «свой мини Бессмертный полк», продемонстрировали строевую подготовку и показали тематические танцы.