Дети выйдут на «малышковый парад» в Тверской области

В городе Лихославле Тверской области по случаю Дня Победы проведут «малышковый парад», в котором примут участие более 100 воспитанников детских садов. Об этом сообщили на сайте Лихославльского муниципального района.

«Команды маленьких патриотов будут представлять разные роды войск ВС РФ вместе с боевой техникой, сделанной мастеровыми руками сотрудников учреждений и родителей», — говорится в сообщении.

Детсадовцы выступят в роли пограничников, танкистов, пехотинцев, моряков и десантников. На «малышковом параде» будут даже флотские повара и военные врачи.

«Сформируют ребята и свой мини-Бессмертный полк», — сообщили местные власти.

Дети продемонстрируют не только строевую подготовку, но и исполнят «тематические танцы». Так что это будет не только парад, но и концерт. Мероприятие состоится 9 мая на площади перед Центром культуры и досуга. Начало в 12:00. Районные власти заверили, что это будет «грандиозное и незабываемое зрелище», которое поднимет «градус всеобщего патриотизма».

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