Малый и средний бизнес Подмосковья получил отсрочку по налогам

Представители малого и среднего бизнеса в Подмосковье получили отсрочку по уплате некоторых налогов на полгода. Об этом заявила заместитель руководителя ИФНС России по Московской области Ольга Воронцова на совещании с зампредом правительства региона Вадимом Храмовым.

По НДС и страховым взносам сроки были до 25 апреля этого года — перенесли до 15 мая этого года. Важно, что в отдельной колонке стоят сроки для субъектов малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Сроки с 15 апреля переносятся на шесть месяцев — до 15 октября этого года Ольга Воронцова.

Также Воронцова рассказала, что для получения рассрочек и отсрочек (касается предпринимателей из пострадавших отраслей) не нужно подавать специальные заявления. Накопленный долг по налогам и страховым взносам можно будет позже оплатить равными долями.

«Фактически сроки уплаты переносятся еще более чем на год для того, чтобы поддержать малый бизнес», — отметила представительница налоговой службы.

Кроме того, она назвала и другие меры поддержки бизнеса в Московской области. Это приостановка проверок, мер взыскания, продление сроков сдачи отчетности и сроков предоставления документов по требованию. Кроме того, не принимаются решения о банкротстве и не возбуждают соответствующие уголовные дела.

Любой предприниматель может узнать, имеет ли он право на отсрочку или рассрочку из-за пандемии, на официальном сайте ФНС России. Для этого там нужно заполнить специальную форму.

Ранее главный прокурор Московской области Сергей Забатурин заявил, что правительство региона поможет подмосковным предпринимателям справиться с просрочками по государственным муниципальным контрактам.