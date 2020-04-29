Бизнесменам из Подмосковья помогут с просрочками по контрактам

Прокурор Московской области Сергей Забатурин призвал подмосковных бизнесменов говорить о просрочках по контрактам. Он пообещал, что правительство региона им поможет.

«Уважаемые предприниматели, если у вас есть просрочки по государственным муниципальным контрактам на территории области, не стесняйтесь, смело обращайтесь к нам. Мы поможем эффективно и результативно. Свидетельством этому является то, что, благодаря нашему вмешательству, погашена задолженность в размере, превышающем 800 миллионов рублей, в первом квартале этого года», — заявил он во время совещания заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова с бизнесменами и представители нескольких ведомств.

По словам Забатурина, если контролирующие органы будут пытаться провести необоснованные проверки, то об этом не надо молчать. Власти Подмосковья будут отстаивать права предпринимателей.

Зампред правительства Хромов обратил внимание, что сейчас предпринимателей больше всего интересует вопрос, «связанный с кодами ОКВЭД у особо пострадавших отраслей». В связи с этим он попросил бизнесменов пройти опрос на эту тему.

Мы просим вас по возможности пройти опрос на соответствие ваших основных кодов реальному виду деятельности. Хотели бы собрать широкую статистику по предприятиям малого и среднего, крупного предпринимательства Московской области, которые пострадали, либо основной ОКВЭД у них не попал в перечень федеральных по пострадавшим отраслям Вадим Храмов.

К примеру, люди могут работать по дополнительным ОКВЭДам, или их ОКВЭД пока не включен в федеральный перечень.

Ранее банки в Московской области выдали бизнесменам кредиты на зарплаты сотрудникам. Так финансовые организации поддержали предпринимателей в условиях пандемии.