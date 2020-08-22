Маликов и Бутман оценили предложение тратить маткапитал на покупку инструментов для ребенка

Детям нужны инструменты, тем более сейчас в России их стали делать весьма качественно. Отечественные музыкальные инструменты производят уже на мировом уровне. Разрешить тратить на них материнский капитал на льготных условиях — это хорошая идея. Таким мнением с «360» поделился народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

«Ну детям нужны инструменты. Сейчас российские инструменты становятся очень качественными, выходят на уровень мировых. Это касается инструментов духовых, пианино, фортепиано. <…> Так что я думаю, это хорошая инициатива», — сказал Бутман.

Певец и композитор Дмитрий Маликов в разговоре с «360» подчеркнул, что для кого-то фортепиано — это жизненная необходимость. Есть дети, которые жить не могут без инструмента. А вообще, это дело личное. Маткапитал стоит тратить на насущные для детей вещи, уверен исполнитель. Бывает, что это именно музыкальные инструменты.

«Может для кого-то фортепиано — это вещь какая-то жизненно необходимая, ребенок без этого не может жить. Тогда — пожалуйста, я не возражаю», — сказал Маликов

Ранее в специальном разделе официального портала Минпросвещения России опубликовали проект плана мероприятий Десятилетия детства. В одном из его пунктов говорится, что материнский капитал можно будет потратить на покупку музыкальных инструментов для ребенка на льготных условиях. Единственное условие: эти инструменты должны быть отечественного производства.