Маткапитал в России предложили тратить на музыкальные инструменты

Материнский капитал можно будет потратить на покупку музыкальных инструментов. Такую возможность рассматривают российские власти.

Данное положение упоминается в проекте плана мероприятий Десятилетия детства, который размещен в специальном разделе официального портала Минпросвещения России.

Деньги можно будет потратить на музыкальные инструменты при условии, что они будут отечественного производства.

Согласно документу, Минпромторг, Минпросвещения и Минтруд должны подготовить предложения, которые позволят россиянам купить отечественные музыкальные инструменты на льготных условиях.

Ведомства также рассмотрят вопрос об оснащении музыкальных школ современным оборудованием, в том числе музыкальными инструментами.

Президент России Владимир Путин своим указом объявил 2018–2027 годы Десятилетием детства. Документ он подписал 29 мая 2017-го.

По данным Минтруда, большинство российских семей тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий. При этом маткапитал можно направить и на другие цели. Среди них покупка средств реабилитации инвалидов, образование и формирование накопительной части пенсии матери.

Ранее сенаторы предложили разрешить тратить средства материнского капитала на газификацию жилья. А еще маткапитал можно будет использовать на обеспечение дистанционного обучения, то есть на пособие разрешат приобрести необходимые гаджеты.