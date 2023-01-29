Общество 29 января 2023, 16:40 Мальчиком, которого «отец» из Красноярска предлагал проституткам, оказался юный актер

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Жительница Москвы узнала, что фотографии ее сына использовал неизвестный из Красноярска. Он рассылал их местным проституткам с предложением вступить в интимную близость с его «приемным сыном». Мать мальчика дала комментарий «Mash Siberia».

Ребенок оказался маленьким актером, и его фотографии были в свободном доступе в сети, чем и воспользовался злоумышленник. Мальчику сейчас восемь лет, с ним все в порядке.

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«Фотографии из соцсетей взяты, так как сын снимается в кино. Правда, они очень старые. Там ему года три, наверное, четыре. С ним все в порядке, естественно, никто с ребенком ничего не делал», — рассказала женщина.

При этом москвичка добавила, что, скорее всего, не будет подавать заявление в полицию. Ей объяснили, что фотографии были в открытом доступе.

Ранее менеджер форума секс-работников из Красноярска рассказала «360», что периодически к девушкам поступали сообщения от неизвестного человека, который предлагал интим-услуги с ребенком и показывал фотографии маленького мальчика.

Почуяв неладное, женщины объединились и решили найти педофила. Они обратились в СМИ, чтобы предать огласке эту ситуацию. От них москвичка и узнала, что фотографии ее ребенка использовали в непристойных целях.