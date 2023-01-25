Эксклюзив 25 января 2023, 16:46 Красноярские проститутки объединились против местного жителя. Тот настойчиво предлагает им своего сына-дошкольника Менеджер форума Авраменко: нужно спасти ребенка от секс-рабства

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Представительницы интим-услуг России объединились, чтобы поймать человека, который предлагает секс с малолетним ребенком. Женщинам периодически поступали предложения от неизвестного лица, который отправлял сообщения на рабочие мессенджеры и прилагал фотографию мальчика. Эта история длится уже три года, за это время мальчик подрос. Причем из скриншотов видно, что речь идет об одном и том же ребенке. Поняв, что мальчику, возможно, грозит опасность, менеджер форума секс-работников из Красноярска Марина А. в начале этого года обратилась в полицию. Она в беседе с «360» рассказала, с чего все это началось.

С ее слов, девушкам из разных городов с разных номеров поступали одни и те же сообщения с предложением заняться сексом с мальчиком. Внутри сообщества начали обсуждать эту тему и выяснилось, что речь идет об одном и том же ребенке, поскольку фотографии были одинаковыми. Оказалось, что предлагает проституткам встречу приемный отец маленького мальчика. Самому ребенку нет еще и семи лет.

«Но я понимала, что девушки не станут свидетелями в этом деле. Поэтому мне пришлось самой прикинуться клиентом. Третьего января мне поступило предложение от того самого человека», — рассказала собеседница «360».

Женщина стала переписываться с возможным педофилом и в назначенный день утром обратилась в полицию. Встреча была назначена на вечер. Однако человек так и не объявился и перестал отвечать на сообщения.

По словам собеседницы «360», ее заявление так и не дошло до Следственного комитета и только благодаря обращению в СМИ сейчас этим случаем заинтересовались в правоохранительных органах.

"Нужно убедиться, что никакой ребенок не страдает, либо если это насилие и преступление — нужно все это прекратить и спасти мальчика. В любом случае нужно работать. Очень важно, чтобы об этом говорили и не умалчивали», — заключила она.