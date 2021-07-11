Малахова и Корчевникова наградили орденами Дружбы

Российских телеведущих и журналистов Андрея Малахова и Бориса Корчевникова наградили орденом Дружбы. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Награду телеведущие получили за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ордена Почета удостоились заместитель директора дирекции — начальник службы выпуска правовых программ дирекции информационной программы «Вести» Эдуард Петров, а также заместитель директора дирекции программы «Вести» Андрей Медведев.

Тележурналистка, заместитель главного редактора по работе с Санкт-Петербургом главной редакции телеканала «Культура» ВГТРК Бэлла Куркова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Орденом Александра Невского, согласно указу, наградили заместитель гендиректора — главный редактор главной редакции телеканала «Культура» ВГТРК Сергей Шумаков.

В начале июля президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы актера Петра Мамонова. В указе сказано, что деятели культуры получили награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».