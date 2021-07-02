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    02 июля 2021, 20:12

    Путин наградил орденом Петра Мамонова, который находится в реанимации

    Нина Петлинова

    Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы актера Петра Мамонова. Ранее стало известно, что он попал в реанимацию с коронавирусом.

    Путин наградил орденом Петра Мамонова, который находится в реанимации

    Полный список награжденных опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. В указе сказано, что деятели культуры получили награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

    Судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна посмертно наградили орденами Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга». Их убил 60-летний житель Сочи, когда приставы пришли сносить незаконные постройки.

    Кроме того, президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. Ему вручили награду «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

    Орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени получил художественный руководитель Академического театра балета Бориса Эйфмана Борис Эйфман. Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили экс-ректору НИУ ВШЭ Ярославу Кузьминову.

    Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил посол России в Словении Тимур Эйвазов. Орденом Почета наградили главу Адыгеи Мурата Кумпилова.