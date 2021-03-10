«Малахов уже вылетел в Лондон». Иван Ургант пошутил над интервью Меган Маркл и принца Гарри

Иван Ургант предложил тему Андрею Малахову для нового выпуска передачи «Прямой эфир». Телеведущий пошутил, что тележурналист уже отправился в Лондон узнать точку зрения королевы Елизаветы II по поводу откровенного интервью Меган Маркл и принца Гарри.

Иван в эфире «Вечерний Ургант» рассказал о скандальном интервью представителей королевской семьи. Супруги Меган и Гарри сделали ряд откровенных признаний о жизни в Букингемском дворце. Бывшая актриса сообщила, что члены королевской семьи обсуждали цвет кожи ее тогда еще не родившегося первенца.

По словам Урганта, интервью сына принцессы Дианы и его жены стоило телеканалу CBS от семи до девяти миллионов долларов за трансляцию.

«Это огромная сумма за, я бы сказал, проходное интервью», — сказал с иронией шоумен.

Иван Ургант пошутил, что Андрей Малахов уже вылетел в Лондон для того, чтобы снять новую программу с королевой на тему «Актриса увела внука из семьи и ни во что не ставит бабушку-ветерана».