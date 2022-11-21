Общество 21 ноября 2022, 09:46 Самозанятые получат возможность выбирать размер взносов при оформлении больничного листа «Коммерсант»: Минтруд решил позволить самозанятым выбирать размер выплат больничного РИА «Новости»

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Самозанятые в России смогут принять участие в государственной системе добровольного социального страхования по временной нетрудоспособности с 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минтруд.

Ведомство подготовило поправки к федеральному закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Согласно документу, самозанятые смогут сами вносить деньги в бюджет Государственного социального фонда для получения выплат по больничному листу.

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Проект федерального закона предполагает возможность выбора суммы, которая может быть застрахована, — это два или три МРОТ. Чтобы получать выплаты в случае нетрудоспособности, необходимо внести 3,84% от суммы заработка.

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Опрос показал, что только 36% россиян берут официальный больничный раз в год. Такой вывод сделали аналитики компании «Росгосстрах» и банка «Открытие». Респонденты признались, что уходят на больничный, если состояние здоровья становится действительно тяжелым. Около 60% сотрудников компаний в среднем не работают из-за болезни от пяти до 10 дней.