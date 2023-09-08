Эксклюзив 08 сентября 2023, 10:53 Максимальная прозрачность. Коган — о работе наблюдателей на выборах в Московской области Депутат Коган: Подмосковье очень серьезно подготовилось к выборам Телеканал «360»

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Первый день голосования в Московской области начался хорошо, по плану, область основательно подготовилась к выборам. Об этом «360» рассказал депутат Госдумы Александр Коган.

«Я первым делом приехал посмотреть, как работает ситуационный центр по наблюдению за выборами, как все организовано для того, чтобы предотвратить любые нарушения и провокации», — заявил собеседник издания.

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Коган отметил, что 20% участков оснащены камерами — видно, что происходит в режиме онлайн. На остальных 80% тоже есть видеонаблюдение, записи идут в архив, но в любое время их можно просмотреть.

«Любое поступление жалобы анализируется, рассматривается с юристами», — пояснил он.

В случае нарушения на участок отправляется специалист и работает с наблюдателем.

«Если нарушение серьезное, то подается жалоба, составленная вместе с юристами, на наблюдателя общественной палаты и направляется в избирательную комиссию», — сказал депутат.

Отдельная часть — социальные сети. Там мониторинг ведет специальная группа, которая тоже находится в общественной палате.

«Это наши волонтеры, которые анализируют сети, все жалобы, которые поступают, смотрят по камерам: подтверждается или нет. Если есть слепые зоны — выезжают на место и перепроверяют информацию», — поделился Коган.

Собеседник «360» еще раз подчеркнул, что наблюдение, организованное в Московской области, позволяет предотвратить любую серьезную провокацию.

«Начало выборов очень хорошее. Именно здесь (в Подмосковье — прим. ред.) — максимальная прозрачность, все видно», — добавил он.

Единый день голосования в России — 10 сентября, однако в 2023 году в большинстве регионов пройдут трехдневные выборы: с 8 по 10 сентября. Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов. Помимо этого, в четырех субъектах РФ пройдут довыборы депутатов Госдумы. В стране впервые заработала система «Безопасный регион».