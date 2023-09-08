Общество 08 сентября 2023, 09:04 Система «Безопасный регион» впервые заработала на выборах в России Избирком: во время голосования в РФ начала работать система «Безопасный регион» Главное управление региональной безопасности МО

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В России в 2023 году во время проведения выборов впервые начала работать система «Безопасный регион». Об этом рассказал секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

«Обеспечено наблюдение в специальном центре не только на избирательных участках, но и на территориях, прилегающих к ним. Они (камеры — прим. ред.) фиксируют происходящее, помогают не допускать правонарушений. Это добавляет уверенности в легитимности и безопасности», — подчеркнул он.

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Секретарь избиркома добавил, что более 60% избирательных участков работают в школах. По словам Фурса, в регионе на 2985 участках установлены стационарные рамки металлодетекторов.

«На остальных — ручные металлодетекторы. В области развернули 320 резервных пунктов голосования на случай перебоев с электроэнергией, задымлений и других непредвиденных ситуаций», — добавил он.

В Подмосковье голосование началось 8 сентября в 08:00. Жители региона выберут губернатора, депутатов в советы депутатов в 10 городских округах, а также депутатов Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17. Дистанционно голосовать могут те, кто заранее подал заявление через госуслуги.