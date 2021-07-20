МАКС-2021 начал работать в Жуковском. Трансляция первого дня

Международный авиационно-космический салон (МАКС) открылся в Жуковском. Он будет проходить до 25 июля включительно. «360» ведет прямую трансляцию.

Участниками МАКС-2021 станут 479 компаний из 19 стран. В их числе более 60 предприятий из Московской области. В один из дней будет показан серийный образец вертолета Ми-171А3. Это первый российский офшорный летательный аппарат, который создан для использования при разработке шельфовых месторождений. Над ним работали сотрудники Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова из городского округа Люберцы. Также на МАКС-2021 презентуют среднемагистральный самолет Ил-114-300.

Мероприятие проходит под патронажем президента РФ Владимира Путина и при участии лидеров стран-партнеров России. Организаторы МАКС-2021 —Минпромторг РФ, ГК «Ростех», АО «Авиасалон».