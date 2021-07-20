Почти 500 компаний станут участниками авиасалона МАКС в Жуковском

Почти 500 компаний из 19 стран станут участниками авиационно-космического салона МАКС в этом году. Он стартует в Жуковском 20 июля.

Всего участвовать в авиасалоне будут 479 компаний. Подмосковье представят более 60 предприятий, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Многие из них представят уникальную продукцию, которую ранее нигде не демонстрировали Екатерина Зиновьева.

По ее словам, впервые покажут серийный образец вертолета Ми-171А3. Это первый российский офшорный летательный аппарат, созданный для использования при разработке шельфовых месторождений.

Над ним работали сотрудники Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова из городского округа Люберцы.

И другие разработки

Объединенная авиастроительная корпорация презентует среднемагистральный самолет Ил-114-300, а ракетно-космическая корпорация «Энергия» из Королева — макет лабораторного модуля «Наука». Запуск модуля должен пройти 21 июля.

Посетители авиасалона смогут увидеть модели космических аппаратов, которые используют в составе спутниковых систем. Их представит НПО имени Лавочкина из Химок.

Еще гостям покажут макеты станции для отработки технологий мягкой посадки на поверхность Луны и посадочной платформы миссии «ЭкзоМарс-2022».

Предприятие «НИК» из Жуковского презентует двухместный самолет Сигма-7.

Авиасалон МАКС пройдет с 20 по 25 июля. Организаторами мероприятия стали Министерство промышленности и торговли России и госкорпорация «Ростех».

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин посетит церемонию открытия авиасалона МАКС 20 июля.