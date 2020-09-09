Макрон снял маску и прокашлялся во время публичного выступления

Президент Франции Эммануэль Макрон закашлялся во время выступления и снял маску, чтобы попить воды. Он также попросил принести новое средство индивидуальной защиты.

Макрон выступал на встрече со студентами профессионального лицея по подготовке специалистов в области авиации, сообщает Ouest-France.

«Я что-то вдохнул и закашлялся, поэтому решил сменить маску на более легкую», — пояснил сам Макрон.

Также президент Франции уточнил, что накануне сдал тест на коронавирус, и он показал отрицательный результат.

Ранее стало известно, что москвичей начали прививать от COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Вакцину ставят в рамках пострегистрационного исследования.

«В Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого», — заявила Ракова.

Прививку с новой вакциной сделают 40 тысячам добровольцев. Затем за состоянием их здоровья врачи будут наблюдать как минимум в течение шести месяцев. В тестировании могут принять участие все желающие граждане от 18 до 60 лет.