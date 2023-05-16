Общество 16 мая 2023, 09:12 МАК отметил улучшение безопасности авиасообщения в России вопреки санкциям МАК заявил об улучшении безопасности полетов в России по итогам 2022 года Unsplash

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Безопасность полетов в России по итогам минувшего года стала самой высокой с 2018 года, несмотря на западные санкции. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Число происшествий и катастроф на один миллион вылетов достигло наименьших значений. По числу авиапроисшествий — 35 случаев — показатели 2022 года находятся на среднем уровне за последние пять лет», — отмечено в докладе.

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В документе указано, что в минувшем году в России случилось 34 авиапроисшествия и 13 авиакатастроф, в них погибли 24 человека. При этом все случаи связаны с малой региональной авиацией и вертолетными перевозками.

Согласно выводам МАК, к большинству авиакатастроф приводит «человеческий фактор». Комитет призвал авиакомпании в обязательном порядке ввести должность штатного психолога. Также рекомендовал уделять внимание орнитологической безопасности в аэропортах.

Агентство гражданской авиации Грузии ранее выдало разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полетов из России в республику. Первый рейс состоится в среду, 17 мая. Также Агентство рассматривает заявки пяти авиакомпаний, касающиеся запуска прямых рейсов из России в Грузию.