Майкл Калви отверг обвинение в растрате

В Мещанском суде Москвы началось рассмотрение по существу дела о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Он не признает себя виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей.

Калви в суде заявил, что не совершал никаких противоправных действий и не создавал преступную группу.

«В процессе расследования правоохранительные органы умышленно игнорировали все доказательства в пользу законности всех совершавшихся операций, которые делают ничтожным это обвинение. Я рассчитываю, что суд исследует эти доказательства и даст им оценку», — процитировал ТАСС слова обвиняемого.

По данным прокуратуры, Калви специально создал преступную группу и разработал схемы растраты 2,5 миллиарда рублей.

В конце декабря 2020 года банк «Восточный» отозвал иск на 2,5 миллиарда рублей к Майклу Калви, а также другим фигурантам дела Baring Vostok. Инвестора арестовали в феврале 2019 года по подозрению в хищении у «Восточного». Речь идет о выдаче невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей «Первому коллекторскому бюро».