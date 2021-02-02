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    02 февраля 2021, 12:33

    Майкл Калви отверг обвинение в растрате

    Екатерина Шамина

    В Мещанском суде Москвы началось рассмотрение по существу дела о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Он не признает себя виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей.
    Майкл Калви отверг обвинение в растрате

    Калви в суде заявил, что не совершал никаких противоправных действий и не создавал преступную группу.

    «В процессе расследования правоохранительные органы умышленно игнорировали все доказательства в пользу законности всех совершавшихся операций, которые делают ничтожным это обвинение. Я рассчитываю, что суд исследует эти доказательства и даст им оценку», — процитировал ТАСС слова обвиняемого.

    По данным прокуратуры, Калви специально создал преступную группу и разработал схемы растраты 2,5 миллиарда рублей.

    В конце декабря 2020 года банк «Восточный» отозвал иск на 2,5 миллиарда рублей к Майклу Калви, а также другим фигурантам дела Baring Vostok. Инвестора арестовали в феврале 2019 года по подозрению в хищении у «Восточного». Речь идет о выдаче невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей «Первому коллекторскому бюро».