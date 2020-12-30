Банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 миллиарда рублей к Майклу Калви

Представители банка «Восточный» ранее заявляли об отзыве иска, мотивируя это тем, что все средства были возвращены в виде кредита Первому коллекторскому бюро, что трактуется следствием как растрата.

Предварительные слушания по уголовному делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный» начались 30 декабря в Мещанском суде Москвы, в ходе которых разрешили процессуальные вопросы и назначили дату рассмотрения по существу. Продлив обвиняемым меру пресечения, суд отложил предварительные слушания на 22 января.

Майклу Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 4 июня 2021 года.

В феврале 2019 году по подозрению в хищении у «Восточного» 2,5 миллиарда рублей арестовали основателя Baring Vostok Майкл Калви и его коллег по фонду Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина, бывшего предправления «Восточный» Алексея Кордичева и экс-главу Первого кредитного бюро (ПКБ) Максима Владимирова.

В конце 2019 года в деле появился еще один фигурант — директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов.

Калви не признает вину и считает уголовное дело незаконной попыткой миноритариев банка «Восточный» решить корпоративный спор.