Умерла режиссер советских телефильмов Майя Маркова

Место и время прощания с режиссером там не уточнили.

Майя Маркова родилась в Москве. В 1949 году окончила актерский факультет ВГИКа и вскоре начала работать на Центральном телевидении. Вначале готовила передачи для детей, затем стала режиссером главной редакции литературных программ.

В 1960-х — начале 1980-х годов снимала телевизионные фильмы-спектакли, среди которых «Голубая чашка», «Таланты и поклонники», «Парень из нашего города», «День рождения Терезы», «Дикая собака Динго», «Новогодняя ночь», «В стране волшебников», «Тайна далеких морей», «Эдит Пиаф».

Ранее стало известно о гибели актера из фильма «Толкачи» Томаса Берда. Его тело с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружили в штате Атланта. Артисту было 70 лет.