Актера из фильма «Толкачи» Томаса Берда убили выстрелом в спину в США

Американский режиссер Спайк Ли сообщил о смерти актера Томаса Джефферсона Берда. Его обнаружили в Атланте с многочисленными огнестрельными ранениями. Актеру было 70 лет.

«Мне очень грустно объявлять о трагическом убийстве нашего любимого брата Томаса Джефферсона Берда прошлой ночью в Атланте, штат Джорджия. <…> Покойся с миром, брат Берд», — написал режиссер на своей странице в Instagram.

По данным агентства TMZ, актеру выстрелили в спину, из-за чего он скончался на месте. Полиция начала расследование. Подозреваемый пока не задержан.

Томас Берд сыграл яркие роли в многочисленных фильмах Спайка Ли: «Толкачи», «Садись в автобус», «Девушка № 6», «Его игра», «Замороченные», «Лето в Ред Хук», «Сладкая кровь Иисуса», «Чирак» и других.

В начале осени, 9 сентября, умер американский актер-карлик Стиви Ли — звезда рестлинга. Актеру было 54 года. Для многих знакомых Ли его смерть стала неожиданностью. О причинах никто не сообщил. Его нашли в собственной квартире без признаков жизни.