Общество 23 января 2024, 01:43 Астрофизик предупредил о начале магнитной бури Астрофизик Абунина предупредила о начале умеренной магнитной бури 23 января Freepik

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Умеренная магнитная буря должна начаться утром 23 января, она продлится не более суток. Об этом заявила РИА «Новости» работник Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Мария Абунина.

«По разным оценкам это не должна быть очень сильная буря и одна из самых страшных, точно нет. От малой до умеренной, возможно, большая — от G1 до G3», — отметила она.

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Ранее врач Роман Иванов заявил, что метеочувствительным людям следует избегать чрезмерного употребления кофеина и жирной пищи во время магнитной бури. По его словам, это может вызвать плохое самочувствие.

Также специалист посоветовал в такое время выспаться, избегать стрессовых ситуаций, не оставаться долго на улице и не заниматься лишней физической нагрузкой.