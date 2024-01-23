23 января 2024, 01:43
Астрофизик предупредил о начале магнитной бури
Астрофизик Абунина предупредила о начале умеренной магнитной бури 23 января
Умеренная магнитная буря должна начаться утром 23 января, она продлится не более суток. Об этом заявила РИА «Новости» работник Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Мария Абунина.
«По разным оценкам это не должна быть очень сильная буря и одна из самых страшных, точно нет. От малой до умеренной, возможно, большая — от G1 до G3», — отметила она.
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Ранее врач Роман Иванов заявил, что метеочувствительным людям следует избегать чрезмерного употребления кофеина и жирной пищи во время магнитной бури. По его словам, это может вызвать плохое самочувствие.
Также специалист посоветовал в такое время выспаться, избегать стрессовых ситуаций, не оставаться долго на улице и не заниматься лишней физической нагрузкой.
Магнитные бури
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