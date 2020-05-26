«Магнит» заподозрили в картельном сговоре из-за гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разберется в том, существует ли картельный сговор между «Магнитом» и другими ретейлерами. Проверки пройдут в 56 субъектах страны.

Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. Там уточнили, что ФАС и ее представительство в Челябинске уже провели встречу с руководством АО «Тандер» («Магнит»).

Поводом для совещания стала ценовая политика торговой сети во время пандемии. Речь шла о продаже социально значимых товаров. Не обошлось и без упоминания гречки. Так, торговая наценка на гречневую крупу «Экстра» марки «Увелка» в «Магните» в какие-то моменты превышала 200%. УФАС также заподозрило «Магнит» и SPAR в картельном сговоре для повышения ценника на крупу.

Начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев заявил, что причиной роста цен на гречку «при отсутствии объективных причин» могли стать картели. Поэтому проверки пройдут в тех регионах, где зафиксировали завышение цены на этот продукт.

Тенишев по итогам совещания попросил представителей «Магнита» изучить ценовую политику в некоторых субъектах и сообщить о результатах ведомству до конца недели. Он напомнил, что административные штрафы до 15% от годового оборота могут ждать ретейлеров за сговор. Также на них могут завести уголовное дело.

Ранее стало известно, что гречка в сети «Магнит» в Челябинске стоит 139 рублей, а SPAR ее продает за 175,99 рубля. При этом нормальный ценник — 80-90 рублей.