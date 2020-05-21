Челябинские магазины подняли цены на гречку. ФАС поймала их на сговоре

Федеральная антимонопольная служба официально уличила «Магнит» и Spar в искусственном завышении цен на гречку «Увелка» — причем только в некоторых магазинах Челябинской области, где и производится продукт этого бренда.

«Максимальные розничные цены на гречку „Экстра“ весом 800 граммов в торговой сети Sраr достигают 175,99 рублей, в торговой сети „Магнит“ — 139,90 рублей. Цены на данную продукцию более чем в два раза выше цены ее приобретения у производителя», — говорится в сообщении ФАС на сайте ведомства.

Антимонопольщики также отметили, что в других торговых сетях региона такая же гречка стоит от 80 до 90 рублей, а в сетях Sраr и «Магнит» других российских городов она тоже дешевле.

В ФАС рассказали, что устроили внеплановую проверку из-за большого количества жалоб жителей Челябинской области. Люди связывали это с повышенным спросом во время пандемии.

Ведомство завело дело о сговоре двух сетей. Первое заседание намечено на июнь.

Ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, что цены на некоторые продукты завышены.