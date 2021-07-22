«Магнит» купил «Дикси» за 87,6 млрд рублей

Ретейлер «Магнит» приобрел сеть магазинов «Дикси». Сумма сделки составила 87,6 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

Как объяснил представитель ретейлера, в сумму прямо перед закрытием сделки внесли корректировки из-за изменения количества приобретаемых магазинов — их было меньше на 174, чем было обговорено заранее.

«Дальнейшие корректировки цены сделки будут зависеть от чистого долга и оборотного капитала на момент закрытия финансовой отчетности, подлежащей согласованию сторонами», — говорится в сообщении компании.

Всего «Магнит» купил 2438 магазинов «Дикси». Их выручка в прошлом году составила 256,7 миллиарда рублей. Также ретейлер приобрел пять распределительных центров и более 700 грузовиков.

Ранее маркетолог Николай Григорьев объяснил смысл слияния «Магнита» и «Дикси». По его словам, для бизнеса это обычное событие, за счет которого происходит консолидация рынка. Он отметил, что после слияния возможен ребрендинг, но это произойдет не сразу. Новое название объединенной сети может появиться через несколько лет.