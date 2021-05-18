Маркетолог объяснил смысл слияния «Магнита» и «Дикси»

Объединить сети магазинов «Магнит» и «Дикси» под одним брендом было бы естественно. Для бизнеса слияние компаний является обыденным событием, за счет этого происходит консолидация рынка. Об этом в беседе с «360» рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Владельцы сети «Магнит» ранее заявили о планах купить «Дикси». Сумма сделки оценивается в 92,4 миллиарда рублей. Но ее еще необходимо согласовать в ФАС.

«Вне всякого сомнения, это один формат дискаунтера такого, полужесткого. И сделка слияния-поглощения — это вообще обыденность бизнес-жизни. Мы такие сделки наблюдаем по миру постоянно и везде», — сказал маркетолог.

По сути, один из игроков за счет слияния сильно увеличивает свою долю рынка, пояснил Григорьев. Они смогут лучше противостоять новым игрокам, в том числе таким, как «Светофор», который очень быстро растет в регионах.

«Происходит концентрация рынка, капиталов. Вот эти крупные игроки будут друг с другом рубиться, а тем, кто какой-то критической доли рынка не имеет, им будет очень тяжело. Они будут уничтожаться. Поэтому это нормальный ход в конкурентной борьбе», — отметил Григорьев.

Маркетолог предположил, что если бы для такого слияния были препятствия со стороны антимонопольной службы, то о планах объединения никто бы не заявлял.

После объединения возможен ребрендинг, но не сразу. На это могут уйти годы.

«Какие-то шаги в этом направлении, безусловно, будут делаться, возможно, под один из существующих брендов. Но через какое-то время, я имею в виду годы, может быть и полный ребрендинг. Но дальше начинается каннибализм мощнейший. С одной стороны, начинается оптимизация. Вот у меня на расстоянии 20 метров два магазина — и тот, и другой. Находясь в разных компаниях, они там просто друг друга „жрут“, но там хотя бы карманы разные. А оказавшись у одних и тех же акционеров, нахождение таких двух магазинов на расстоянии 20, 30, 50 метров становится уже очень большим вопросом», — объяснил он.

В дальнейшем какие-то магазины могут исчезнуть, а где-то появятся новые. Резко усилится конкуренция с другими магазинами.

«Это увлекательная история. Это война, вообще говоря. Она без выстрелов, но это серьезная бизнес-война», — сказал Григорьев.