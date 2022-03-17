Магазины Nike останутся в России

В России продолжат работать магазины, входящие в компанию Inventive Retail Group — Nike, Street Beat и The North Face. Ассортимент в них останется прежним, но цены уже скорректировали с учетом колебания курса рубля.

Компания, сообщил ТАСС, за последние две недели фиксировала повышенный спрос на спортивную одежду и обувь. Изменение стоимости товаров покупателей не отпугнуло.

«Мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви», — добавили в Inventive Retail Group.

В компании пока не спешат делать прогнозы на ближайшее время, но заявили о готовности обсуждать варианты возможного сотрудничества.

В Nike ранее отмечали, что не могут гарантировать доставку российским покупателям. Приобретение товаров на сайте и в приложении Nike оказалось временно недоступным.

Решение остаться в РФ приняли и французские компании, среди которых «Ашан», «Леруа Мерлен», «Декатлон» и Danone.